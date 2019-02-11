2019-02-11T09:31:20+03:00
Происшествия

Бизнес на венках с могил: кладбищенских воров задержали в Волгограде

Супруги собирали на кладбищах венки и вновь пускали их на продажу
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Венки воровали со свежих могил.Венки воровали со свежих могил.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Бизнес на костях построила супружеская пара в Волгограде. 41-летние волгоградцы по ночам воровали с кладбищ «свежие» поминальные венки и после нехитрых манипуляций снова пускали их на продажу. Минувшей ночью кладбищенский сторож заявил о хищении с могил в Ворошиловском районе 57 венков. Подозреваемых в краже полицейские задержали по «горячим следам». Супруги отпираться не стали и во всем сознались. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

Как позже выяснили полицейские, до этого муж и жена работали в ритуальном агентстве - делали венки. Так что опыт в этой сфере у них был. После небольшой переделки и смены лент украденные с могил венки они перепродавали. И, скорее всего, промышляли так не один раз. Сейчас стражи порядка устанавливают дополнительные эпизоды.

- Похищенные венки у задержанных изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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