Бизнес на венках с могил: кладбищенских воров задержали в Волгограде

11 Февр. 09:20 2019-02-11T09:31:20+03:00

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Бизнес на костях построила супружеская пара в Волгограде. 41-летние волгоградцы по ночам воровали с кладбищ «свежие» поминальные венки и после нехитрых манипуляций снова пускали их на продажу. Минувшей ночью кладбищенский сторож заявил о хищении с могил в Ворошиловском районе 57 венков. Подозреваемых в краже полицейские задержали по «горячим следам». Супруги отпираться не стали и во всем сознались. Теперь им грозит до пяти лет тюрьмы.

Как позже выяснили полицейские, до этого муж и жена работали в ритуальном агентстве - делали венки. Так что опыт в этой сфере у них был. После небольшой переделки и смены лент украденные с могил венки они перепродавали. И, скорее всего, промышляли так не один раз. Сейчас стражи порядка устанавливают дополнительные эпизоды.

- Похищенные венки у задержанных изъяли. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе регионального главка МВД России.

ИСТОЧНИК KP.RU