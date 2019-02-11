В Волгоградской области на пожарах погибли три человека

11 Февр. 09:11 2019-02-11T09:11:57+03:00

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Пожар в Новониколаевском районе произошел уже под утро понедельника. В это время у хозяев был самый крепкий сон. Огонь появился в небольшой комнатушке три на три метра – загорелись домашние вещи. Дым быстро распространился по всем ближайшим комнатам. Вызванные соседями пожарные потушили пламя в 5:15. Внутри нашли тела 55-летнего хозяина и 30-летней женщины.

Причина возгорания пока не известна. Это может быть неисправная проводка или оставленный на ночь обогреватель.

Еще один мужчина погиб в пожаре в станице Луковская. Там загорелась летняя кухня. Строение огонь уничтожил почти полностью. На пепелище обнаружили хозяина–пенсионера. предварительная причина пожара – неправильная эксплуатация печи.

МЧС по Волгоградской области напоминает о правилах пожарной безопасности в доме: следите за состоянием проводки, розеток. Не используйте самодельные нагревательные приборы. Не оставляйте печки без присмотра.

ИСТОЧНИК KP.RU