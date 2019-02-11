2019-02-11T09:01:17+03:00
Общество

Две «Лады» лоб в лоб столкнулись под Волгоградом

Три человека в больнице
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Две "Лады" столкнулись под Волгоградом.Две "Лады" столкнулись под Волгоградом.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Два отечественных автомобиля столкнулись вечером 10 февраля 2019 на трассе Волгоград - Астрахань в Ленинском районе Волгоградской области. Около шести часов вечера 48-летний астраханец за рулем «Лады Приора» направлялся из Волгограда в сторону дома. По предварительным данным, в какой-то момент он потерял управление автомобилем и выехал на встречку и врезался в «Лада Гранта». Обе машины получили значительные повреждения. В лобовом столкновении пострадали три человека.

- В больницу с места ДТП с травмами увезли обоих водителей - 48-летнего астраханца и 41-летнего волгоградца. Также на больничной койке оказалась 44-летняя пассажирка «Лада Гранта», - рассказали «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России.

Всего за последние сутки на дорогах Волгоградской области произошло шесть серьезных ДТП, в которых пострадали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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