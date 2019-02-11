2019-02-11T08:51:31+03:00
Происшествия

Под Астраханью пять человек попали в больницу после аварии

Подросток впал в кому после ДТП
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Водитель подвозил знакомых до Чечни.Водитель подвозил знакомых до Чечни.Фото: УМВД по Астраханской области
Изменить размер текста:

Авария произошла на трассе Астрахань-Махачкала вечером в воскресенье. Трое жителей Чечни и 16-летний студент попросили знакомого астраханца на Volkswagen Polo довезти их до дома в Грозный. Но от города машина отъехала не очень далеко. Водитель решил остановиться, для этого стал съезжать с асфальта на обочину. На щебенке машину чуть повело. 51 водитель не справился с управлением, и иномарка влетела в бетонное дорожное ограждение.

В результате аварии у водителя множественные ушибы. Трое взрослых пассажиров получили сотрясения головного мозга, переломы ребер, ушибы. Студенту досталось больше всего. Он сидел сзади и не пристегнулся. У парня открытая черепно-мозговая травма ,перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Медики госпитализировали его в больницу в состоянии комы. Пока он до сих пор не пришел в себя. Но шансы выжить у него еще есть.

Как сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области, водитель с 30-летним стажем на момент аварии был за рулем три часа. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ватерполистов «Спартака-Волгоград» за драку в матче с «Синтезом» наказали штрафом и поражением
Волжане соберут фото фронтовиков для дороги памяти к храму Вооруженных сил РФ
Волгоградцы стали чаще болеть педикулезом и туберкулезом
На кладбищах Волгограда появятся родовые захоронения
Волгоградец не заплатил налоги и не поехал в Армению
На обновление волгоградского онкоцентра потратят более четырех миллиардов рублей
Ни павлина, ни попугая: как астраханцев обманули с райскими птичками
Мороз ремонту не помеха: в Городище в разгаре реконструкция аварийного моста
Находившегося в федеральном розыске волгоградца задержали в Подмосковье
После матча чемпионата мира по футболу астраханец поджег свой дом
14 тепловых пунктов автоматизировали в Волгограде
«Концессии водоснабжения» попали в ТОП-100 лучших инвестпроектов на Юге России
Столетие волгоградского комсомола отметят в марте
Волгоградских мотострелков подняли по тревоге
Шахматный блиц-турнир пройдет в Волгограде
Бывший депутат, укравший у волгоградцев 4,5 миллиона рублей, снова пойдет под суд
Из-за карантина по гриппу итоговое устное собеседование по русскому языку перенесли на март