Под Астраханью пять человек попали в больницу после аварии

11 Февр. 08:51 2019-02-11T08:51:31+03:00

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Авария произошла на трассе Астрахань-Махачкала вечером в воскресенье. Трое жителей Чечни и 16-летний студент попросили знакомого астраханца на Volkswagen Polo довезти их до дома в Грозный. Но от города машина отъехала не очень далеко. Водитель решил остановиться, для этого стал съезжать с асфальта на обочину. На щебенке машину чуть повело. 51 водитель не справился с управлением, и иномарка влетела в бетонное дорожное ограждение.

В результате аварии у водителя множественные ушибы. Трое взрослых пассажиров получили сотрясения головного мозга, переломы ребер, ушибы. Студенту досталось больше всего. Он сидел сзади и не пристегнулся. У парня открытая черепно-мозговая травма ,перелом основания черепа, ушиб головного мозга. Медики госпитализировали его в больницу в состоянии комы. Пока он до сих пор не пришел в себя. Но шансы выжить у него еще есть.

Как сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области, водитель с 30-летним стажем на момент аварии был за рулем три часа. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU