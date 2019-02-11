2019-02-11T08:48:52+03:00
Общество

Как организовать самую лучшую свадьбу, волгоградцы узнали на фестивале «LOVEFEST»

Для молодых пар устроили лекции и показ свадебной моды
Светлана КИРИЛЛОВА
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Волгоградки увидели, в каком платье сегодня модно выходить замуж. Фото: Антон Сидоренко/ предоставлено организаторами.Волгоградки увидели, в каком платье сегодня модно выходить замуж. Фото: Антон Сидоренко/ предоставлено организаторами.
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Сотни волгоградцев 9 и 10 февраля посетили свадебный фестиваль «LOVEFEST», проходивший в ТРЦ «Акварель». Влюбленные пары и все желающие смогли познакомиться с последними веяниями свадебной моды, услышать мини-лекции от лучших специалистов свадебной индустрии, примерить платья из последних коллекций и разобраться во всех нюансах проведения «главного в жизни торжества».

Послушать мастер-классы пришло много волгоградцев. Фото: Антон Сидоренко/ предоставлено организаторами.

Послушать мастер-классы пришло много волгоградцев. Фото: Антон Сидоренко/ предоставлено организаторами.

Организаторы постарались на славу, предложив волгоградцам продумать идеальный «день союза сердец» во всех деталях: для посетителей работали мини-выставки самых разных специалистов, от «AFANASIEV Studio» до «Атом-Шоу». Развлекали гостей зажигательные парни из групп «Евротур», которых тоже частенько приглашают на свадьбы. Было и барабанное шоу. Положительных эмоций посетителям фестиваля добавили многочисленные розыгрыши ценных подарков и специальная зона свадебных – и не только – угощений.

Свадебная флористика - отдельная тема. Такие нежные букеты сейчас в тренде. Фото: Антон Сидоренко/ предоставлено организаторами.

Свадебная флористика - отдельная тема. Такие нежные букеты сейчас в тренде. Фото: Антон Сидоренко/ предоставлено организаторами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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