2019-02-10T17:38:51+03:00
Общество

В Волгограде 70 детей пополнили ряды «Юнармии»

Школьники приехали из четырех регионов России
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Еще 70 ребят стали участниками модного патриотического движения «Юнармия». Это не только волгоградские школьники. Вступить в ряды юнармейцев приехали учащиеся из Астраханской области, а также Краснодарского и Ставропольского краев.

Руководитель аппарата штаба ВПОД «Юнармия» Елена Слесаренко лично поздравила юношей и девушек на торжественной церемонии. которая состоялась на базе железнодорожного соединения Южного военного округа в начале февраля. Мероприятие проходило под сопровождение военного оркестра и в присутствии роты почетного караула.

- В клубе соединения для молодежи была организована выставка вооружения, экскурсия по экспозициям музея соединения, которые посвящены истории и развитию железнодорожного транспорта и железнодорожных войск. – рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.

Радует, что все больше молодежи становится частью популярного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцы мерзнут на улице в очереди за сторублевой пиццей
Волжанин за рулем «ВАЗа» сбил двух человек на «зебре»
Волгоградцу грозит полгода тюрьмы за фальшивое водительское удостоверение
На юге Волгограда в горящей квартире пострадал мужчина
8-месячная малышка, ее брат и мама пострадали в жуткой аварии в Волжском
40 кило доброты: волгоградские волонтеры ищут хозяев спасенному шестиклассниками псу
Три тысячи волгоградских военных написали исторический диктант
Волгоградские полицейские провели акцию «Автокресло – детям!»
Астраханский суслик помог археологам из Марий Эл найти клад Золотой Орды
Под колесами «Лифана» погибла 70-летняя волжанка
Миротворцы ЮВО провели боевую подготовку мотострелков под Волгоградом
81-летняя волгоградка вышла из дома и пропала
В столкновении «ВАЗа» и «Лады» пострадала 9-летняя волгоградка
Волгоградца поймали на почте с крупной партией стероидов
Пластическая операция: волонтеры просят волгоградцев помочь расстрелянному в упор щенку
Под Волгоградом поймали и оштрафовали браконьера
Волгоградские бизнесмены заплатили в бюджет почти 92 миллиарда рублей
Прокуратура вернула волгоградке 20 тысяч алиментов
Свадебный фестиваль пройдет в Волгограде накануне Дня влюбленных