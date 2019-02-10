В Волгограде 70 детей пополнили ряды «Юнармии»

СЕГОДНЯ 17:34 2019-02-10T17:38:51+03:00

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Еще 70 ребят стали участниками модного патриотического движения «Юнармия». Это не только волгоградские школьники. Вступить в ряды юнармейцев приехали учащиеся из Астраханской области, а также Краснодарского и Ставропольского краев.

Руководитель аппарата штаба ВПОД «Юнармия» Елена Слесаренко лично поздравила юношей и девушек на торжественной церемонии. которая состоялась на базе железнодорожного соединения Южного военного округа в начале февраля. Мероприятие проходило под сопровождение военного оркестра и в присутствии роты почетного караула.

- В клубе соединения для молодежи была организована выставка вооружения, экскурсия по экспозициям музея соединения, которые посвящены истории и развитию железнодорожного транспорта и железнодорожных войск. – рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.

Радует, что все больше молодежи становится частью популярного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU