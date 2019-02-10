2019-02-10T15:11:55+03:00
Общество

Волгоградцы мерзнут на улице в очереди за сторублевой пиццей

Дешевую «Пепперони» купили минимум пятьсот человек
Юлия Данильченко
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Очередь не убывает. Фото: Дмитрий Саввин.Очередь не убывает. Фото: Дмитрий Саввин.
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С самого утра 10 февраля у одной из пиццерий в Кировском районе Волгограда выстроилась длиннющая очередь: волгоградцы жаждут купить «Пепперони» всего за сто рублей. К четырем часам заведение продало первую тысячу пицц, причем в одни руки дают максимум две штуки, то есть ценителей итальянского блюда минимум пятьсот, и очередь никак не убывает.

- Я простоял всего полчаса, купили четыре штуки с женой. Пицца очень вкусная, дети в восторге, да и мне тоже понравилось, - рассказал КП-Волгоград Дмитрий Саввин.

Но не всем долгое ожидание пришлось по душе, были и негативные отзывы.

«А я пиццу не смог купить. Приехал с другом в 9:45, в 13:20 уехал по делам, а друг остался. Он в 14:30 получил свои 2 пиццы. В центре была подобная акция, пиццы давали сколько хочешь, я там час простоял в очереди и взял 15 штук - вот это сервис!» - написал в группе заведения Александр.

Руководство пиццерии, понимая растущее напряжение, тут же отреагировало видеопостом.

- Мы будем стараться быстрее всех обслужить. Спасибо и за плохие отзывы. Они делают нас лучше. На улице холодно, поэтому мы вывели промоутеров, чтобы они раздавали чеки, это ускорит работу, - обратился к волгоградцам в очереди управляющий заведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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