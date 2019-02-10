Волжанин за рулем «ВАЗа» сбил двух человек на «зебре»
Ранним утром 9 февраля около восьми часов на пешеходном переходе по улице Ленинской в Волжском лихач на «ВАЗе» сбил двух человек.
Как сообщает КП-Волгоград со ссылкой на пресс-службу регионального Главка, 27-летний водитель, подъезжая к месту происшествия, не учел, что на проезжей части нарисована «зебра», хотя и нет светофора. И не притормозил. В этот момент на дорогу напротив жилого дома №45 вышли мужчина и женщина, они и стали жертвами невнимательного молодого человека.
Водитель не скрылся, а оказывал помощь. Он позвонил в скорую и полицию. На место приехали медики, осмотрели пострадавших и приняли решение о госпитализации.
- В результате ДТП 58-летняя женщина и 59-летний мужчина с травмами доставлены в медучреждение, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии полицейские проводят проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU