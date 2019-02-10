2019-02-10T13:22:24+03:00
Происшествия

Волжанин за рулем «ВАЗа» сбил двух человек на «зебре»

Пешеходы попали в больницу с тяжелыми травмами
Юлия Данильченко
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Ранним утром 9 февраля около восьми часов на пешеходном переходе по улице Ленинской в Волжском лихач на «ВАЗе» сбил двух человек.

Как сообщает КП-Волгоград со ссылкой на пресс-службу регионального Главка, 27-летний водитель, подъезжая к месту происшествия, не учел, что на проезжей части нарисована «зебра», хотя и нет светофора. И не притормозил. В этот момент на дорогу напротив жилого дома №45 вышли мужчина и женщина, они и стали жертвами невнимательного молодого человека.

Водитель не скрылся, а оказывал помощь. Он позвонил в скорую и полицию. На место приехали медики, осмотрели пострадавших и приняли решение о госпитализации.

- В результате ДТП 58-летняя женщина и 59-летний мужчина с травмами доставлены в медучреждение, - добавили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии полицейские проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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