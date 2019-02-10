Волгоградцу грозит полгода тюрьмы за фальшивое водительское удостоверение

СЕГОДНЯ 11:34 2019-02-10T11:34:25+03:00

Он купил документы по интернету за 14 тысяч рублей

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В 2015 году 32-летнего жителя Светского района Волгограда лишили водительских прав за пьяное вождение, но статус пешехода его не устраивал, и он повелся на рекламу в интернете, где за 14 тысяч рублей предлагали фальшивые документы.

Неизвестно, сколько времени мужчина управлял автомобилем по поддельным правам, но поймали его недавно. Полицейские выяснили, что предъявленный документ вообще принадлежал настоящему человеку, проживающему в Республике Чувашия. Только вместо оригинальной фотографии туда вклеили снимок волгоградца.

- Водитель признал свою вину в использовании подложного документа. Дознаватели в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Использование заведомо подложного документа». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде ареста сроком до 6 месяцев, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области

ИСТОЧНИК KP.RU