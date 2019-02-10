2019-02-10T10:39:25+03:00
Происшествия

На юге Волгограда в горящей квартире пострадал мужчина

А в поселке Прудбой вспыхнул деревянный дом
Юлия Данильченко
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К трехэтажному дому по улице Солнечникова в Советском районе Волгограда пожарные приехали почти в десять вечера. За несколько минут до этого жильцы многоэтажки сообщили дежурному диспетчеру о пожаре: дым валил из соседней квартиры.

Четвертый расчет пожарно-спасательной части начал тушить очаг возгорания незамедлительно. Комната трехкомнатной квартиры была охвачена огнем полностью. Мчсники сумели вовремя эвакуировать жильцов, хотя один из них успел получить травмы.

- Пожарные расчёты ликвидировали горение в течение двадцати минут. Есть пострадавший. Причина пожара устанавливается, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Еще одно ЧП с пострадавшим произошло в поселке Прудбой. Тут из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнул деревянный дом. На тушение огня ушло полчаса, все остались живы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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