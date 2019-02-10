8-месячная малышка, ее брат и мама пострадали в жуткой аварии в Волжском

СЕГОДНЯ 09:03 2019-02-10T09:08:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Сразу четыре человека попали в больницу Волжского в результате жуткой аварии. Все случилось около десяти утра в субботу, 9 февраля, в городе-спутнике.

31-летний мужчина за рулем "Лады Калины" ехал по улице Александрова. Внезапно водитель выехал по полосу встречного движения. Видимо, хотел пойти на обгон, но не учел, что таким опасным маневром спровоцирует аварию. Так и произошло: отечественная легковушка на полной скорости влетела в "Тойоту Ленд Крузер Прадо"». Несмотря на то, что внедорожник прочнее, в нем сразу трое пострадавших.

На место приехала "скорая". Медики оказали пострадавшим помощь.

- В результате ДТП водитель автомашины «"ВАЗ", 8-летний сын и 8-ми месячная дочь 31-летней женщины-водителя автомашины "Тойоты Ленд Крузер Прадо" доставлены в медучреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU