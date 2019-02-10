40 кило доброты: волгоградские волонтеры ищут хозяев спасенному шестиклассниками псу

СЕГОДНЯ 08:39 2019-02-10T08:39:03+03:00

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«40 кило доброты, преданности, мужественности, благородства» - расхваливают волонтеры Добрыню, спасенного волгоградскими шестиклассниками у школы №112 в Кировском районе города-героя.

О том страшном дне, когда живодеры ударили по голове и накинули на шею удавку, пес, кажется, и не вспоминает. Его окружили таким количеством любви и заботы, что Добрыня вмиг поправился и проявил свои самые лучшие качества. Он станет незаменимым другом и охранником.

- Это метис азиатской овчарки, возраст примерно год. Молод, практически здоров, привит. Я начинаю искать ему дом, - рассказала КП-Волгоград основательница фонда «Лисена» Наталья Иванова. – Конечно, он должен жить на улице, в своём дворе, в заботе и с хорошим содержанием. Присмотритесь быть может это чудо именно ваше незаменимое украшение двора!

Только волонтеры предупреждают: никаких цепей. Зоозащитники заключают с новыми хозяевами договор и регулярно интересуются жизнью всех своих подопечных. А к Добрыне особое, трепетное отношение. Кстати, сейчас он находится в клинике «Айболит» по улице Краснополянская, дом №30. Любой желающий может прийти и познакомиться с псом лично в удобное время – клиника работает круглосуточно.

КСТАТИ

По факту жестокого обращения с животным волонтеры обратились в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU