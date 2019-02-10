Три тысячи волгоградских военных написали исторический диктант

СЕГОДНЯ 08:20 2019-02-10T08:20:14+03:00

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Более трех тысяч военнослужащих из Волгоградской области приняли участие в международной просветительской акции «Знаешь историю – любишь Отечество». Проходила она в виде исторического диктанта.

И офицеры, и ефрейторы были в равных условиях. Всем дали одинаковые вопросы. Викторина включала шестьдесят тестовых заданий по истории.

- Ответы необходимо было давать самостоятельно, основываясь на ранее полученные знания. Пользоваться внешними источниками информации запрещалось. Результаты исторического диктанта проверит специально созданная комиссия, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Итоги подведут в ближайшее время. Их округлят и впишут в таблицу, отражающую успехи соединения. А вот вся акция по стране продлится до 12 июня. Организаторы отмечают, что главная цель – борьба с фальсификации истории государства, армии и флота, а также просветительство и развитие патриотизма.

ИСТОЧНИК KP.RU