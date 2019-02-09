Волгоградские полицейские провели акцию «Автокресло – детям!»

СЕГОДНЯ 17:01 2019-02-09T17:01:26+03:00

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С пугающей регулярностью в полицейских сводках появляется информация о пострадавших в результате аварий детях. Одни не знают, как правильно переходить дорогу, а другие получают травмы, потому что в автомобилях нет удерживающих устройств. Поэтому волгоградские полицейские решили напомнить всем о безопасности и провели акцию «Автокресло – детям!».

Сотрудники ГИБДД останавливали автомобилистов в Ворошиловском районе города-героя.

- И разъясняли водителям-родителям, как правильно использовать автомобильный ремень безопасности и детское удерживающие устройство. Без внимания не остались и маленькие пешеходы, они также получили сертификаты на посещение ручного зоопарка. – рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские напомнили родителям об ответственности: только взрослые могут научить детей правилам дорожного движения, установить автокресло и обеспечить несовершеннолетним безопасность.

ИСТОЧНИК KP.RU