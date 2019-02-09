Астраханский суслик помог археологам из Марий Эл найти клад Золотой Орды

СЕГОДНЯ 14:38 2019-02-09T14:39:00+03:00

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Эта удивительная история произошла в Астраханской области. Обычный суслик помог археологам из Марий Эл совершить невероятную находку – найти клад монет Золотой Орды, датируемый концом 14 века.

В феврале ученые Марийского государственного университета приехали на территорию Селитренного городища. Это в 130 километрах севернее каспийской столицы. Здесь когда-то существовал средневековый город Сарай-Бату - столица Золотой Орды. И здесь же, пока археологи надеялись отыскать что-то ценное для изучения, рыл норку суслик. Видимо, он намеревался построить домик, но наткнулся на холщовый мешочек с монетами. Они ему здорово мешали, поэтому грызун вытолкнул часть клада на поверхность. Его-то и нашли сотрудники университета.

Хоть суслик и сделал большое дело, но от планов обустроить на этом месте жилище пришлось отказаться: археологи организовали раскопки и извлекли из земли остальную часть монет. Всего насчитали 157 штук. Благодаря находке, археологи смогут понять особенности чеканки монет того времени и систему денежного обращения.

ИСТОЧНИК KP.RU