Под колесами «Лифана» погибла 70-летняя волжанка

СЕГОДНЯ 12:56 2019-02-09T12:56:04+03:00

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70-летней женщине, лежавшей на проезжей части на улице Кирова в Волжском, пытались помочь все: очевидцы вызвали «скорую», приехавшие врачи пытались привести ее в чувство, но пенсионерка скончалась до того, как ее погрузили в неотложку. Известно, что смертельные травмы волжанка получила в результате ДТП.

По предварительным данным, виновником аварии стал 70-летний водитель «Лифана». Сотрудники ГИБДД установили, что около восьми часов утра 8 февраля мужчина ехал по улице Кирова в сторону улицы Коммунистической. Напротив дома № 14А он и сбил женщину-пешехода, которая переходила дорогу в неположенном месте, хотя неподалеку была «зебра».

- В результате пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе Главка.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства смертельной аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU