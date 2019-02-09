2019-02-09T10:44:12+03:00
Политика

Миротворцы ЮВО провели боевую подготовку мотострелков под Волгоградом

Военные тренировались на местности, условно зараженной химическими веществами
Юлия Данильченко
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Фото пресс-службы ЮВО.Фото пресс-службы ЮВО.
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Накануне, 8 февраля, на полигоне Прудбой под Волгоградом военных подняли по боевой тревоге. На место учений прибыл миротворческий батальон Южного военного округа. Их цель – провести боевую подготовку.

Ранним утром мотострелки совершили марш в район, где засел враг. Действовали в условиях диверсионно-разведывательных групп и активного сопротивления.

- В ходе учения мотострелковые взвода выполнили тактические задачи в ночное время в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

В ближайшее время на более масштабные учения привлекут 700 мотострелков, задействуют танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия «Хоста» и БМП-3. Всего планируется привлечь полторы сотни боевой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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