Миротворцы ЮВО провели боевую подготовку мотострелков под Волгоградом

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-09T10:44:12+03:00

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Накануне, 8 февраля, на полигоне Прудбой под Волгоградом военных подняли по боевой тревоге. На место учений прибыл миротворческий батальон Южного военного округа. Их цель – провести боевую подготовку.

Ранним утром мотострелки совершили марш в район, где засел враг. Действовали в условиях диверсионно-разведывательных групп и активного сопротивления.

- В ходе учения мотострелковые взвода выполнили тактические задачи в ночное время в обстановке применения условным противником средств радиоэлектронного подавления и химического заражения местности, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

В ближайшее время на более масштабные учения привлекут 700 мотострелков, задействуют танки Т-90А, самоходные артиллерийские орудия «Хоста» и БМП-3. Всего планируется привлечь полторы сотни боевой техники.

ИСТОЧНИК KP.RU