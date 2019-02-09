81-летняя волгоградка вышла из дома и пропала

СЕГОДНЯ 09:28 2019-02-09T09:28:08+03:00

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30 января 81-летняя Валентина Самойлова вышла из дома в Советском районе Волгограда и пропала. Такие истории не редкость: пожилые люди могут просто потерять память и заблудиться или сесть на автобус и уехать в другой город. Поэтому волонтеры активно подключают к поиску пользователей соцсетей.

- Женщине на вид 80-85 лет, рост чуть выше полутора метров. Одета она была в коричневое пальто с поясом, темную вязаную шапку, юбку ниже колен и черные войлочные ботинки. Волосы седые, телосложение среднее, - рассказали КП-Волгоград в региональной общественной организации «ВолгоСпас».

Родственники, которые очень переживают и надеются найти пенсионерку, предоставили фотографию и добавили: у пропавшей шрам после операции на ноге.

Если у вас есть важная информация о местонахождении Валентины Самоловы, обращайтесь по телефонам: 8(905)3979456 и 8(937)5642977.

ИСТОЧНИК KP.RU