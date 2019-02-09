2019-02-09T09:28:08+03:00
Общество

81-летняя волгоградка вышла из дома и пропала

Женщину ищут волонтеры и полицейские вот уже неделю
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото: ВРОО ВолгоСпасФото: ВРОО ВолгоСпас
Изменить размер текста:

30 января 81-летняя Валентина Самойлова вышла из дома в Советском районе Волгограда и пропала. Такие истории не редкость: пожилые люди могут просто потерять память и заблудиться или сесть на автобус и уехать в другой город. Поэтому волонтеры активно подключают к поиску пользователей соцсетей.

- Женщине на вид 80-85 лет, рост чуть выше полутора метров. Одета она была в коричневое пальто с поясом, темную вязаную шапку, юбку ниже колен и черные войлочные ботинки. Волосы седые, телосложение среднее, - рассказали КП-Волгоград в региональной общественной организации «ВолгоСпас».

Родственники, которые очень переживают и надеются найти пенсионерку, предоставили фотографию и добавили: у пропавшей шрам после операции на ноге.

Если у вас есть важная информация о местонахождении Валентины Самоловы, обращайтесь по телефонам: 8(905)3979456 и 8(937)5642977.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Миротворцы ЮВО провели боевую подготовку мотострелков под Волгоградом
В столкновении «ВАЗа» и «Лады» пострадала 9-летняя волгоградка
Волгоградца поймали на почте с крупной партией стероидов
Пластическая операция: волонтеры просят волгоградцев помочь расстрелянному в упор щенку
Под Волгоградом поймали и оштрафовали браконьера
Волгоградские бизнесмены заплатили в бюджет почти 92 миллиарда рублей
Прокуратура вернула волгоградке 20 тысяч алиментов
Свадебный фестиваль пройдет в Волгограде накануне Дня влюбленных
Следователи выясняют, что случилось с девятимесячной девочкой, пока ее мать ходила за выпивкой
«Ротор» обыграл «Мордовию» на Кубке ФНЛ со счетом 2-1
За год пятнадцать волгоградцев умерли на работе
В Волгограде за решетку отправили профессора вуза
Вот это фигура: фото юного Андрея Косолапова, на которое можно смотреть бесконечно
Под Волгоградом от угарного газа скончалась супружеская пара
В Волгограде бизнес-леди предложила начальнику полиции 200 тысяч рублей за «крышу»
В Волгограде турфирме отдали офис в центре без конкурса
Концерт хора Валаамского монастыря в Волгограде перенесли из Дома офицеров в ЦКЗ
Снег с дождем: на волгоградских трассах опять сложная обстановка
На волгоградских фермах нашли 23 узбека-нелегала
В парке за «Авангардом» появится аллея влюбленных
Под Волгоградом из-за автоледи в кювет улетел «КАМАЗ»
В Волгограде иномарка протаранила автобус: пострадала пассажирка
На севере Волгограда заменили дырявый водопровод
Из волгоградских магазинов изъяли 800 кило гнилых и нитратных овощей
Газовики предупреждают о мошенниках
Волгоградцам дадут мастер-класс, как приручить Домовенка
В Астрахани под лед чуть не ушли рыбак и двое детей
В ботсаду Волжского расцвела лиана-антидепрессант