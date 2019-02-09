В столкновении «ВАЗа» и «Лады» пострадала 9-летняя волгоградка

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-09T08:55:25+03:00

Напротив дома № 90Д водитель повернул налево, но не убедился в безопасности маневра. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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За минувшие сутки в Волгоградской области произошло шесть крупных аварий, в которых один человек погиб и пятеро попали в больницы. Самой юной участницей ДТП стала девятилетняя пассажирка «ВАЗа».

Как установили сотрудники ГИБДД, около девяти часов вечера 8 февраля девочка вместе с 36-летним отцом ехали по Советскому району Волгограда. Машина двигалась по проспекту Университетскому в сторону улицы Академика Королева. Напротив дома № 90Д водитель повернул налево, но не убедился в безопасности маневра.

По правилам дорожного движения он был обязан притормозить и пропустить «Ладу Гранту», которая ехала по встречной полосе. В результате этой ошибки и произошло столкновение легковушек.

- Девятилетняя пассажир автомобиля «ВАЗ-21099» с травмами доставлена в больницу, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU