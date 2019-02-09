2019-02-09T08:45:41+03:00
Происшествия

Волгоградца поймали на почте с крупной партией стероидов

Мужчина пояснил, что заказал таблетки для наращивания мышечной массы
Юлия Данильченко
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Уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ» возбудили в отношении 30-летнего жителя Тракторозаводского района Волгограда. Мужчину поймали в почтовом отделении как раз в момент получения незаконной посылки. В коробке находилось 400 таблеток.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД вместе с коллегами из областного ФСБ задержали подозреваемого, а изъятую посылку направили на экспертизу. Специалисты подтвердили: в таблетках содержится сильнодействующее вещество - анаболический стероид.

Нетрудно догадаться, зачем волгоградцу понадобились такие серьезные препараты. И на допросе задержанный сознался.

- Со слов подозреваемого, он заказал запрещенные препараты с целью наращивания мышечной массы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. - Законодательством за данные деяния предусмотрена ответственность до семи лет лишения свободы.

Расследованием занимаются сотрудники ФСБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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