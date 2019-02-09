2019-02-09T07:48:42+03:00
Общество

Пластическая операция: волонтеры просят волгоградцев помочь расстрелянному в упор щенку

Умке предстоит длительная реабилитация
Юлия Данильченко
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Фото Наталии Грандовской.Фото Наталии Грандовской.
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Накануне, 8 февраля, маленькому Умке сделали третью по счету операцию. Щенок попал в клинику «Аверия» с кошмарными травмами: ему буквально отстрелили обе челюсти. Дробь попала даже в тело.

- Сегодня прооперировали в третий раз. К сожалению это необходимая мера, так как некроз тканей прогрессирует, и из за активности щенка сдвигается трубка, через которую он дышит, - рассказала «Комсомолке» куратор Наталия Грандовская. - В целом, как прокомментировал анестезиолог, состояние во время наркоза и после стабильное, жизненные показатели в норме. Вся надежда на его молодой организм. Врачи делают всё возможное и не возможное.

Напомним, щенка 4 февраля на одной из промзон в Дзержинском районе Волгограда нашел рабочий. Сразу было ясно, что малышу выстрелили прямо в мордочку. Мужчина спрятал щенка на работе и тут же стал искать через соцсети волонтеров.

По всем вопросам обращаться к куратору Наталии Грандовской в группу помощи.

По фактам жестокого обращения с животными волонтеры не раз писали обращения в полицию, но всегда безрелультатно. А ведь есть уголовная статья "Жестокое обращение с животными", однако привлечь живодеров к ответственности на практике очень сложно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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