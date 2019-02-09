Под Волгоградом поймали и оштрафовали браконьера

СЕГОДНЯ 07:43 2019-02-09T07:43:14+03:00

Мужчина не имел никаких документов ни на ружье, ни на охоту

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Жителя Урюпинска поймали на территории охотничьего угодья «Хоперское» во время одного из рейдов. При проверке документов инспекторам стало очевидно: перед ними – браконьер. При себе у мужчины не было ровным счетом никаких бумаг, разрешающих находиться в угодье, зато за плечом висело ружье.

- Охотник не имел при себе не только разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, но и охотничьего билета, а также разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки. По факту нарушения правил охоты охотинспектором возбуждено административное дело, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.

Конечно, нарушителя сразу же сдали полицейским. Сотрудники отдела МВД «Урюпинский» изъяли ружье, а позже по решению мирового суда его признали виновным и выписали крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU