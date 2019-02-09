Под Волгоградом поймали и оштрафовали браконьера
Жителя Урюпинска поймали на территории охотничьего угодья «Хоперское» во время одного из рейдов. При проверке документов инспекторам стало очевидно: перед ними – браконьер. При себе у мужчины не было ровным счетом никаких бумаг, разрешающих находиться в угодье, зато за плечом висело ружье.
- Охотник не имел при себе не только разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, но и охотничьего билета, а также разрешения на добычу охотничьих ресурсов и путевки. По факту нарушения правил охоты охотинспектором возбуждено административное дело, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе облкомприроды.
Конечно, нарушителя сразу же сдали полицейским. Сотрудники отдела МВД «Урюпинский» изъяли ружье, а позже по решению мирового суда его признали виновным и выписали крупный штраф.
ИСТОЧНИК KP.RU