Волгоградские бизнесмены заплатили в бюджет почти 92 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 19:18 2019-02-08T19:18:30+03:00

Это на 11 процентов больше, чем в прошлом году

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Волгоградские чиновники продолжают подводить итоги 2018 года и разрабатывать стратегические планы на нынешний 2019 год. Первый заместитель губернатора Александр Дорждеев встретился с главным волгоградским налоговиком. Финансисты обсудили налоги и сборы в бюджет Волгоградской области и развитие экономики в регионе. Как рассказал Роман Иванов, в бюджет поступило налоговых и неналоговых доходов больше, чем в прошлом году на 11, 5 процентов. Это 91,8 миллиарда рублей.

Промышленное производство выросло на 1,7 процента, объемы продаж стали больше на 2,5 процента, доходы кафе и рестораны подросли на 8 процентов. И даже зарплату волгоградцев стали получать чуть-чуть больше – на шесть процентов.

В обладминистрации уверены, что это результат системного подхода. Партнерские отношения с налогоплательщиками позволяют получить хороший результат.

ИСТОЧНИК KP.RU