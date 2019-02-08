2019-02-08T18:15:16+03:00
Общество

Прокуратура вернула волгоградке 20 тысяч алиментов

Бухгалтерия Моторвагонного депо не перечисляла женщине деньги
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Женщина получила положенные по закону деньги.Женщина получила положенные по закону деньги.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Исполнительные листы по алиментам одни из самых частых у судебных приставов. Обычно отцы (а иногда и матери) скрываются от госслужащих: прячут имущество, увольняются с работы. Только угроза оказаться фигурантом уголовного дела или невыезд за границу вынуждали платить.Но Волгоградская транспортная прокуратура выявила нарушение со стороны работодателя. Один из должников по алиментам работал в Приволжском Моторвагонном депо. По суду 25 процентов его зарплаты должна была уходить на счет бывшей жены, которая в одиночку воспитывала дочку. Но бухгалтерия полтора месяц ничего не перечисляла волгоградке. И та обратился в надзорное ведомство, чтобы компания "вспомнила" про обязанность.

Транспортная прокуратура вынесла представление в адрес дирекции предприятия. Права ребенка восстановили, так что женщина получила более двадцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Свадебный фестиваль пройдет в Волгограде накануне Дня влюбленных
Следователи выясняют, что случилось с девятимесячной девочкой, пока ее мать ходила за выпивкой
«Ротор» обыграл «Мордовию» на Кубке ФНЛ со счетом 2-1
За год пятнадцать волгоградцев умерли на работе
В Волгограде за решетку отправили профессора вуза
Вот это фигура: фото юного Андрея Косолапова, на которое можно смотреть бесконечно
Под Волгоградом от угарного газа скончалась супружеская пара
В Волгограде бизнес-леди предложила начальнику полиции 200 тысяч рублей за «крышу»
В Волгограде турфирме отдали офис в центре без конкурса
Концерт хора Валаамского монастыря в Волгограде перенесли из Дома офицеров в ЦКЗ
Снег с дождем: на волгоградских трассах опять сложная обстановка
На волгоградских фермах нашли 23 узбека-нелегала
В парке за «Авангардом» появится аллея влюбленных
Под Волгоградом из-за автоледи в кювет улетел «КАМАЗ»
В Волгограде иномарка протаранила автобус: пострадала пассажирка
На севере Волгограда заменили дырявый водопровод
Из волгоградских магазинов изъяли 800 кило гнилых и нитратных овощей
Газовики предупреждают о мошенниках
Волгоградцам дадут мастер-класс, как приручить Домовенка
В Астрахани под лед чуть не ушли рыбак и двое детей
В ботсаду Волжского расцвела лиана-антидепрессант