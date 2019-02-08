Прокуратура вернула волгоградке 20 тысяч алиментов

СЕГОДНЯ 18:15 2019-02-08T18:15:16+03:00

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Исполнительные листы по алиментам одни из самых частых у судебных приставов. Обычно отцы (а иногда и матери) скрываются от госслужащих: прячут имущество, увольняются с работы. Только угроза оказаться фигурантом уголовного дела или невыезд за границу вынуждали платить.Но Волгоградская транспортная прокуратура выявила нарушение со стороны работодателя. Один из должников по алиментам работал в Приволжском Моторвагонном депо. По суду 25 процентов его зарплаты должна была уходить на счет бывшей жены, которая в одиночку воспитывала дочку. Но бухгалтерия полтора месяц ничего не перечисляла волгоградке. И та обратился в надзорное ведомство, чтобы компания "вспомнила" про обязанность.

Транспортная прокуратура вынесла представление в адрес дирекции предприятия. Права ребенка восстановили, так что женщина получила более двадцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU