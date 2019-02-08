2019-02-08T17:29:53+03:00
Общество

Свадебный фестиваль пройдет в Волгограде накануне Дня влюбленных

LoveFest пройдет 9 и 10 февраля 2019 в ТРЦ «Акварель»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Будущие молодожены смогут узнать, как правильно спланировать предстоящее событие.Будущие молодожены смогут узнать, как правильно спланировать предстоящее событие.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне Дня Святого Валентина в Волгограде пройдет свадебный фестиваль LoveFest. Соберутся влюбленные пары и организаторов свадеб 9 и 10 февраля с 11.00 до 20.00 в лофт-пространстве на 4-м этаже ТРЦ «Акварель». Фотографы, флористы, организаторы и ведущие расскажут, как сделать день бракосочетания настоящим праздником и поделятся секретами и советами. Дизайнеры покажут свадебную моду, ну а будущие молодожены смогут узнать, как правильно спланировать предстоящее событие. В программе также выступления артистов.

С 11 утра 9 февраля на площадке фестиваля будут прогуливаться Мишка Пломбир и Панда, в 11.30 запланировано выступление саксофониста Евгения Затурскаса. В полдень и в 16.15 состоится символическая регистрация брака. В 13 часов известный дизайнер Арина Боганова расскажет о свадебной моде, продолжит программу барабанное шоу и лекция о правильном ведущем. В 14.30 на сцену выйдет кавер-группа «Евротур», через полчаса начнется показ свадебных нарядов. После в программе - выступление струнного квартета Eva breath, групп Night Live Project, «Атика», «Мадрид» и The puhoviks, а также розыгрыши подарков и дегустация торта.

Откроют фестиваль 10 февраля симпатичные фьеки и ходулисты. Выступления артистов будет сменять полезная информация для молодоженов. В 15 часов устроят показ свадебной моды. Продлится развлекательно-познавательная программа до 20.30.

- Вход на фестиваль бесплатный, но необходимо предварительно зарегистрироваться, - рассказали «КП-Волгоград» организаторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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