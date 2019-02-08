Следователи выясняют, что случилось с девятимесячной девочкой, пока ее мать ходила за выпивкой

СЕГОДНЯ 16:49 2019-02-08T16:49:18+03:00

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История, которая произошла 2 февраля в Советском районе Волгограда, не укладывается в голове. День был выходной, праздничный. 30-летняя волгоградка с приятелем выпивали. Спиртное закончилось быстро и женщина вызвалась сбегать в магазин за добавкой. Дома оставались ее 49-летний друг и девятимесячная дочка. Что произошло потом, сейчас выясняют следователи. Матери не было дома совсем недолго. Но этого хватило, чтобы возникли подозрения, что младенца в ее отсутствие подвергли насилию. Спустя несколько часов, уже поздним вечером, малышку с сильным кровотечением привезли в клиническую больницу №7. А приятеля ее матери задержали по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера.

Следователям еще предстоит выяснить все обстоятельства случившегося в неблагополучной семье. До тех пор в СКР произошедшее не комментируют, как и в облздраве.

Однако, как сообщил «КП-Волгоград» собственный источник в детской клинической больнице №8, куда перевели ребенка, факт насилия проведенное обследование не подвердило. У девочки было сильно запущенное состояние кишечника.

ИСТОЧНИК KP.RU