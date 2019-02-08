«Ротор» обыграл «Мордовию» на Кубке ФНЛ со счетом 2-1

СЕГОДНЯ 16:13 2019-02-08T16:14:52+03:00

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Сегодня, 8 февраля, на Кипре стартовали игры турнира Олимп-Кубок ФНЛ. Для волгоградского «Ротора» борьба за этот трофей началась со встречи с ФК «Мордовия» (которая, к слову, по итогам осенней части сезона 2018-2019 опережает сине-голубых на шесть очков и находится на 11-й позиции). Соперник известный, и достаточно грозный. Тем победа над этой командой стала еще ценнее. Да, «Ротор» выиграл у саранцев. Матч закончился со счетом 2-1 в нашу пользу.

Хотя, началась игра не так радужно. Сине-голубые никак не могли набрать темп игры и собраться, из-за чего пропустили уже на 10-й минуте. Руслан Навлетов забил красивый гол в ворота Лобанцева со штрафного.

Но к концу первого тайма сине-голубые наконец-то вкусили борьбы и отыграли гол. На 32-й минуте с навеса Юрия Завезена мяч в ворота переправил Владимир Лобкарев.

Во второй тайме подопечные Игоря Менщикова закрепили эффект: забили второй гол. На 47-й минуте отличился Роман Янушковский.

Было еще несколько достаточно острых атак у сине-голубых, но счет на табло больше не изменился. Итак, с первой победой!

11 февраля "Ротор" встретится с "Муромом".

ИСТОЧНИК KP.RU