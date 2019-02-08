2019-02-08T15:31:35+03:00
Общество

За год пятнадцать волгоградцев умерли на работе

Всего на волгоградских производствах получили травмы 443 человека
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Чаще всего люди гибнут из-за нарушений элементарных правил безопасности.Чаще всего люди гибнут из-за нарушений элементарных правил безопасности.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Волгоградской области довольно много производств, где работа связана с повышенной опасностью. И, как показывает жизнь, без несчастных случаев не обходится. Только за минувший год в Волгоградской области на производствах произошло 443 ЧП (в 2017-м для сравнения их было 510).

К сожалению, не обошлось без жертв: 15 человек в результате несчастных случаев скончались. Еще 59 человек получили тяжелые травмы, 369 волгоградцев - получили травмы легкой степени. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном Фонде соцстрахования.

По каждому ЧП специалисты Фонда провели проверку, по 125 случаям люди получили страховые выплаты. Говорят, большая часть ЧП - из-за несоблюдения техники безопасности и плохой организации производства, а также из-за нарушения ПДД, трудовой дисциплины и из-за неудовлетворительного состояния зданий.

Вообще же, в волгоградской области 8014 жителей получают ежемесячные страховые выплаты: 5396 человек - в связи с травмой на производстве, 2190 - в связи с профзаболеванием, 428 - в связи с потерей кормильца.

- Всего в 2018 году выплатили пострадавшим пособий на общую сумму 677,6 миллионов рублей. Единовременные страховые выплаты получили 118 волгоградцев на сумму 20,6 миллионов рублей, - уточняют в ведомстве.

В Фонде также напоминают, что с 1 февраля 2019-го выплаты пострадавшим на производстве проиндексированы на 4,3%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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