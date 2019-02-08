2019-02-08T14:00:52+03:00
Происшествия

В Волгограде за решетку отправили профессора вуза

Преподаватель брал деньги за зачет со студентов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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У профессора была своя "такса" - 6 тысяч рублей за зачет.У профессора была своя "такса" - 6 тысяч рублей за зачет.Фото: Анастасия ОСИПОВА
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Еще одного преподавателя волгоградского вуза поймали на взяточничестве (это уже второй с начала года). На этот раз «отличился» 39-летний профессор кафедры. Мужчину поймали, как говорят, «на горячем».

То, что хорошие оценки в вузе можно получить за «отдельную плату» - не секрет. Но некоторые преподаватели это дело уже поставили на поток. Например, у данного профессора существовала даже своя «такса».

- В зимнюю сессию он брал со студентов деньги за успешную сдачу зачета, правда без фактической проверки уровня знаний учащихся. Такса была фиксированная - 6 тысяч рублей с каждого экзаменуемого. В настоящее время установлено, что как минимум три студента воспользовались такой услугой профессора, - рассказывают в СУ СК по региону.

В пресс-службе регионального ГУ МВД добавляют, что 18 тысяч рублей профессор получил от студентов-заочников.

Задержали взяточника оперативники УЭБиПК регионального Главка МВД, а также УФСБ России по Волгоградской области. Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются возможно и другие эпизоды криминальной деятельности этого профессора. Но уже известно, что свой профессиональный праздник - День российской науки - он проведет в СИЗО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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