2019-02-08T13:08:52+03:00
Общество

Вот это фигура: фото юного Андрея Косолапова, на которое можно смотреть бесконечно

Оставив профессиональный спорт, председатель волгоградской гордумы продолжает тренироваться шесть раз в неделю
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Андрей Косолапов на стадионе, 1990 год.Андрей Косолапов на стадионе, 1990 год.
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Это сегодня председатель Волгоградской городской Думы Андрей Косолапов носит пиджаки и костюмы, продвигает идеи народной дипломатии и принимает местные законы. А когда-то он был перспективным легкоатлетом, занимался тройным прыжком и мечтал об олимпийских медалях. Юношеское фото политика на стадионе выложила в сеть его старшая дочь - Валентина Косолапова, которую часто называют преемницей Татьяны Лебедевой. Она занимается тройным прыжком, в списке ее достижений - юниорские и молодежные первенства страны, золото Чемпионата Европы среди юниоров.

- На этом снимке мне лет 19, где-то 1990-й год. Спринт, длина, тройной прыжок. После из-за травмы колена ушел в баскетбол, - рассказал корреспонденту «КП-Волгоград» Андрей Косолапов.

Затем двухметровый атлет поработал физруком, стал успешным бизнесменом и пошел в политику. Спикер гордумы и сейчас, несмотря на четыре операции, серьезно увлекается баскетболом и ездит на соревнования, играет на позиции центрового. Вместе со своей командой принимает участие в турнирах, которые зачастую выигрывает. Каждую неделю в его расписании две-три баскетбольных тренировки и две-три тренировки в зале или бассейне.

- Если есть свободное время, то я иду на тренировку, - делится Косолапов. - Сын тоже занимается легкой атлетикой, средняя дочь - бальными танцами, младшая начала ходить на плавание. Спорт, я считаю, дисциплинирует во многих вещах, а главное - он учит целеустремленности, учит преодолевать трудности несмотря ни на что.

ИСТОЧНИК KP.RU

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