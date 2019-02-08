Под Волгоградом от угарного газа скончалась супружеская пара

СЕГОДНЯ 12:41 2019-02-08T12:41:46+03:00

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Ему было 72 года, его гражданской супруге - 65 лет. Они, как говорят, только спокойно жить начали, и вдруг несчастный случай оборвал их жизни. Бездыханные тела пожилых людей обнаружили вечером 7 февраля.

Случилась эта трагедия в поселке Даниловка Волгоградской области. В последние дни на улице по ночам похолодало, и пенсионеры добавили «газку». А погода нынче капризная: днем снег тает, ночью - замерзает. И в дымоходе образовалась наледь. Она и привела к трагедии.

- Специалисты газовой службы установили, что из-за снега на дымоотводной трубе и ее стыках, примыкающих к печи и крыше, образовалась наледь, которая закрыла дымоход и препятствовала выходу угарного газа из жилища, - отмечают в СУ СК по региону.

Следователи Котовского района уже организовали доследственную проверку по факту ЧП. Они установили, что супруги заключили договор на обслуживание установленного в доме газового оборудования в 2017 году. Тогда специалисты не нашли нарушений в системе отопления. Её исправность подтвердили и сейчас.

Просто так сложились обстоятельства. Проверка продолжается, по ее результатам примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU