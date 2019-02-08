В Волгограде бизнес-леди предложила начальнику полиции 200 тысяч рублей за «крышу»

СЕГОДНЯ 12:27 2019-02-08T12:27:01+03:00

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В Волгограде на взятке поймали 64-летнюю бизнес-леди. Эта мадам пыталась откупиться от полиции за выявленные в ее торговых павильонах нарушения, а заодно найти «покровителя в погонах». А нашла только новую статью, по которой ее будут судить.

Началось все с проверки: в декабре 2018-го в торговые павильоны этой предпринимательницы, расположенные в Тракторозаводсом районе Волгограда, нагрянули полицейские. Они нашли в продаже подпольный алкоголь - на спиртное у бизнесмеши не было ни документов, ни лицензии. сомнительный товар у нее изъяли. Вот тогда-то женщина и стала искать посредников и «покровителей», которые вернут ей спиртное, а заодно избавят в дальнейшем от подобных проверок.

Так, волгоградка вышла на своего приятеля. А тот отправил посредника к начальнику одного из отделов УЭБиПК Главка МВД. Мужчина предложил стражу порядка 200 тысяч рублей за «решение вопроса». Но вместо этого полицейский сообщил о взяткодателе своему руководству. 28 января 2019-го при передаче денег его и задержали.

- Передача взятки происходила под контролем оперативных сотрудников службы собственной безопасности. Ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства преступления. Свою вину в содеянном все фигуранты уголовного дела признали, - уточняют «КП-Волгоград» в СУ СК по региону.

В зависимости от роли каждого, подозреваемые попали под статьи «дача взятки в крупном размере» и «посредничество во взяточничестве в крупном размере».

ИСТОЧНИК KP.RU