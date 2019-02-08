В Волгограде турфирме отдали офис в центре без конкурса

СЕГОДНЯ 11:13 2019-02-08T12:21:48+03:00

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Арендовать помещение под офис или магазин в центре Волгограда - задача непростая и дорогая для предпринимателей. Но, как водится, иногда в таких вопросах «помогают» личные связи. Так, одна из туристических компаний арендовала нежилое помещение в самом центре города без всяких там конкурсов. Всплыли нарушения эти в ходе прокурорской проверки.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, 22 февраля 2018 года между ФГУП и частной фирмой был заключен договор аренды части нежилого помещения площадью более 50 квадратных метров, расположенного на первом этаже здания в Центральном районе Волгограда. При этом ни конкурса, ни аукциона проведено на право аренды не было. А значит, «конкурентная процедура при заключении оспариваемой сделки не соблюдалась».

С такой формулировкой прокуратура оспорила договор аренды в судебном порядке. И Арбитражный суд Волгоградской области согласился с изложенными доводами прокуратуры, и встал на ее сторону, признав договор аренды недействительным. Теперь фирма обязана освободить занятое помещение, и его уже по закону выставят на торги.

ИСТОЧНИК KP.RU