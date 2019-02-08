2019-02-08T10:27:16+03:00
Общество

Снег с дождем: на волгоградских трассах опять сложная обстановка

Дорожники увеличили количество спецтехники на магистралях
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Опять на волгоградских трассах бушует непогода. На этот раз к низовым метелям добавился еще и снег с дождем.

- Осадки в виде снега с дождем выпали на территории 15 муниципальных районов, еще в четырех фиксировалась низовая метель, - сообщают в администрации региона. - В связи с чем увеличили численной дорожной техники: на расчистке и посыпке трасс в минувшие сутки работали 234 спецмашины. Наибольшее количество машин вывели в Палласовском, Старополтавском, Руднянском, Жирновском, Серафимовичском и Фроловском районах, где ухудшились погодные условия.

Коммунальная техника региональных предприятий высыпала на дороги уже 1257 тонн противогололедных материалов. Одновременно на посыпке трасса федерального значения работает техника ФКУ Упрлдор МоскваВолгоград. Они вывели на волгоградские дороги 51 машин, которые израсходовали за сутки 308 тонн песко-соляной смеси.

Дорожники продолжают следить в режиме он-лайн за ситуацией на трассах с помощью спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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