Снег с дождем: на волгоградских трассах опять сложная обстановка

СЕГОДНЯ 10:27 2019-02-08T10:27:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Опять на волгоградских трассах бушует непогода. На этот раз к низовым метелям добавился еще и снег с дождем.

- Осадки в виде снега с дождем выпали на территории 15 муниципальных районов, еще в четырех фиксировалась низовая метель, - сообщают в администрации региона. - В связи с чем увеличили численной дорожной техники: на расчистке и посыпке трасс в минувшие сутки работали 234 спецмашины. Наибольшее количество машин вывели в Палласовском, Старополтавском, Руднянском, Жирновском, Серафимовичском и Фроловском районах, где ухудшились погодные условия.

Коммунальная техника региональных предприятий высыпала на дороги уже 1257 тонн противогололедных материалов. Одновременно на посыпке трасса федерального значения работает техника ФКУ Упрлдор Москва – Волгоград. Они вывели на волгоградские дороги 51 машин, которые израсходовали за сутки 308 тонн песко-соляной смеси.

Дорожники продолжают следить в режиме он-лайн за ситуацией на трассах с помощью спутниковой системы метео- и видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU