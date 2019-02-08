На волгоградских фермах нашли 23 узбека-нелегала

СЕГОДНЯ 10:07 2019-02-08T10:07:46+03:00

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Не секрет, что волгоградским фермерам нелегко найти работников на свои животноводческие фермы. Вот и приходится им нанимать гастарбайтеров, которые согласны за небольшую плату делать грязную работу. Вот только, не все приезжие иностранцы официально оформляют документы в России, за что их часто и выдворяют из страны. На днях сотрудники подразделения по вопросам миграции ОМВД России Волгоградской области прошлись по животноводческим точкам в Палласовском районе. И выявили там 23 узбека-нелегала. Все эти граждане Узбекистана работали без трудовых патентов и соответствующих разрешений на работу в нашей стране.

Как уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, на шестерых мигрантов составили админпротоколы и оштрафовали. Еще трое узбеков, оказалось, уже и ранее привлекались за подобное нарушение миграционного законодательства. Им не только выписали крупные штрафы, но и по решению суда грозит выдворение из страны.

ИСТОЧНИК KP.RU