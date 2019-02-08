В парке за «Авангардом» появится аллея влюбленных

СЕГОДНЯ 09:44 2019-02-08T09:44:59+03:00

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Весной в парке 50-летия Октября, что расположен за «Авангардом» в Кировском районе Волгограда, стартует очередной этап благоустройства. Главной фишкой обновленного парка станет аллея влюбленных из каштана и сакуры. Появятся также детские и спортивные площадки, клумбы и красочные арт-объекты. Все это - благодаря победе в конкурсе «Лучший парк Волгограда». Начнет подрядчик с демонтажа скамеек, сцены и ограждения - их обещают перенести в другое место.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, реконструкция затронет площадь более двух гектаров. Обновленная зона станет продолжением сквера Доблести и Славы, который сделали три года назад. На тротуарах уложат 5,5 тысячи квадратных метров новой брусчатки, установят фонари. После того, как сделают поливочный водопровод, разобьют цветники с розами и высадят саженцы каштана и сакуры.

В спортивной зоне парка установят ворота для мини-футбола и повесят волейбольную сетку. Для концертов предусмотрели сцену. А для малышей - несколько игровых площадок с резиновым покрытием.

ИСТОЧНИК KP.RU