Под Волгоградом из-за автоледи в кювет улетел «КАМАЗ»

СЕГОДНЯ 09:34 2019-02-08T09:35:28+03:00

Лишь чудом оба водителя остались живы и почти невредимы. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Два водителя грузовика за один день пострадали из-за куда-то спешащих на легковушках волгоградцев. Одного чуть не отправила на тот свет 30-летняя барышня. Женщина мчалась из Волгограда по трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». Видимо, очень торопилась, что решилась на обгон, не убедившись в безопасности маневра. А по встречной полосе в этот момент ехал «КАМАЗ» с полуприцепом. Водитель грузовика, уходя от удара, улетел в кювет. Он буквально спас виновницу ДТП. Она получила лишь незначительные травмы и от госпитализации отказалась. А вот вытянуть «КАМАЗ» из кювета будет нелегко.

Еще один нерадивый 33-летний водитель решил проверить на прочность свой «ВАЗ-211440». Он как-то не заметил припаркованный у обочины «КАМАЗ» и врезался в него почти на полной скорости. Грузовик оказался прочнее.

Водитель легковушки как-то не заметил припаркованный грузовик. Вот как?Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Водитель легковушки, а также его пассажиры: 31-летняя женщина и 32-летний мужчина получили травмы. Их увезли в больницу, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU