В Волгограде иномарка протаранила автобус: пострадала пассажирка

СЕГОДНЯ 09:14 2019-02-08T09:44:34+03:00

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Утро 7 февраля началось в Волгограде с необычной аварии в центре города. На улице Пархоменко столкнулись два «Рено Логан». И в обеих машинах за рулем были 30-летние мужчины. Правда, один из этих одногодок оказался не таким аккуратным водителем. Двигаясь со стороны улицы Невской в сторону Хиросимы он не уступил дорогу «коллеге» и спровоцировал ДТП. Но обиднее всего, что пострадавшей в этой аварии оказалась 5-летняя девочка, которая ехала в иномарке за заднем сидении, да еще и не была пристегнута ремнями безопасности.

- Ребенка госпитализировали в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А чуть позже - примерно в 13.40 в центре Волгограда произошло еще одно ДТП с пострадавшей. На этот раз по вине 35-летней женщины, которая мчалась по проспекту Ленина на своем «Хендэ Солярис». Из-за ее невнимательности иномарка влетела в автобус с людьми, который ехал в попутном направлении. Виновница ДТП не пострадала, а вот 39-летняя женщина из автобуса получила травму, и ее увезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU