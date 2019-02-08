На севере Волгограда заменили дырявый водопровод

СЕГОДНЯ 08:55 2019-02-08T08:55:33+03:00

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В последние годы в Волгограде активно меняют изношенные водопроводные магистрали, но ржавых труб еще очень много. Один из таких ржавых транзитных водопроводов проходит в подвале многоэтажки, расположенной в Тракторозаводском районе Волгограда. Из-за постоянных порывов подвал дома уже превратился в зловонное болото. Поэтому в «Концессии водоснабжения» решили не латать ветхую трубу, а полностью заменить аварийный участок, и закрыть проблему.

Замена аварийного участка стальной трубы на аналогичный по диаметру и материалу заняла чуть больше четырех часов. Работы велись в дневное время, когда большая часть жильцов находится на работе. Так что отключение от водоснабжения прошло с минимальными неудобствами для людей.

- Подобные работы регулярно проводятся во всех районах Волгограда и направлены, в первую очередь, на повышение качества водоснабжения и надежности коммунальных сетей города, - отмечают в «Концессии водоснабжения».

ИСТОЧНИК KP.RU