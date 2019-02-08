Из волгоградских магазинов изъяли 800 кило гнилых и нитратных овощей

СЕГОДНЯ 08:29 2019-02-08T08:29:21+03:00

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Не все овощи и фрукты на прилавках волгоградских магазинов выглядят аппетитно. Часто можно встретить и порченый товар, и подгнивший. Сотрудники регионального Роспотребнадзора за минувший год взяли тысячи проб из овощей и фруктов, которые поступают на продажу волгоградцам. И не все, надо сказать, соответствуют нормам. Так, из огурцов и помидоров, выращенных в теплицах, в 6-ти пробах было значительное превышение содержания пестицидов. В трех пробах лука зашкаливали нитраты.

Кроме того, огромное множество нарушений нашли и при реализации плодоовощной продукции: не было сопроводительных документов, подтверждающих качество и безопасность; маркировки; не указана дата изготовления и сроки годности. Встречались овощи и фрукты уже с явными признаками порчи и гнили.

- За нарушения составлены 36 админпротоколов, по которым наложили штрафов на сумму 355000 рублей. Забраковано было 43 партии плодоовощной продукции весом 807,63 килограммов, - отчитываются в ведомстве. - Два дела на поставщика опасной продукции передали в арбитражный суд. Этого предпринимателя оштрафовали на 60 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU