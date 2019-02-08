Газовики предупреждают о мошенниках
В связи с появлением случаев мошенничества под предлогом проверки газового оборудования, ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО«Волгоградгоргаз» призывают всех владельцев газового оборудования быть бдительными.
Сотрудники данных организаций при посещении абонента одеты в фирменную спецодежду с логотипом предприятия, у каждого есть удостоверение установленного образца, которое они обязаны предъявить по первому требованию абонента.
В случае появления сомнений необходимо позвонить по телефону газовой службы – 04 (с городского) или 104 (с мобильного) и назвать ФИО и должность, явившегося человека для подтверждения его личности.
ИСТОЧНИК KP.RU