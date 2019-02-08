Газовики предупреждают о мошенниках

СЕГОДНЯ 06:36 2019-02-08T06:36:10+03:00

Чтобы подтвердить личность проверяющего, можно позвонить по телефону "04" или "104"

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В связи с появлением случаев мошенничества под предлогом проверки газового оборудования, ООО «Газпром газораспределение Волгоград» и АО«Волгоградгоргаз» призывают всех владельцев газового оборудования быть бдительными.

Сотрудники данных организаций при посещении абонента одеты в фирменную спецодежду с логотипом предприятия, у каждого есть удостоверение установленного образца, которое они обязаны предъявить по первому требованию абонента.

В случае появления сомнений необходимо позвонить по телефону газовой службы – 04 (с городского) или 104 (с мобильного) и назвать ФИО и должность, явившегося человека для подтверждения его личности.

ИСТОЧНИК KP.RU