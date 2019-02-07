Волгоградцам дадут мастер-класс, как приручить Домовенка

7 Февр. 22:02 2019-02-07T22:35:40+03:00

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В выставочном зале волгоградского музея имени Машкова пройдут очередные музейные посиделки. Но в этот раз они будут необычными, потому что приурочены именинам Домового. Оттого и название мероприятия - «Кудесы».

Гостям этих посиделок мастера клуба народной куклы «Крупеничка» не только расскажут о том, как приручить Домового, поиграют в затейливые игры и конкурсы, но еще и покажут, как сделать собственных Кузю и Нафаню. А наши предки считали, что он живет за печкой, оттого и называли его «запечник», «сверчковый заступник» или «прибаутник».

- Кстати, на именины Домового (отмечают 10 февраля) принято задаривать подарками. Для него готовят сладкую кашу из пшеницы или овса. Варят, да приговаривают: «Домовой, домовой, для тебя угощение, тебе — почет и уважение, а ты в ответ нас от всякого зла храни, от напастей убереги». Произнести это надо трижды и обязательно вслух, - рассказывают в музее. - Кашу оставляют на ночь, а утром скармливают птицам. А еще домовой не любит беспорядок, поэтому к его именинам надо прибраться.

Музейные «Кудесы» пройдут 9 февраля в выставочном зале ВМИИ имени Машкова по адресу - улица Чуйкова,37.

Справки и предварительная запись по телефонам: 24-16 -79 и 38-59-15.

ИСТОЧНИК KP.RU