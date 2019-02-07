2019-02-07T21:01:25+03:00
Происшествия

В Астрахани под лед чуть не ушли рыбак и двое детей

13-летние мальчишки решили перейти реку, а мужчина погнался за уловом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГКУ "Волгоспас"Фото ГКУ "Волгоспас"
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Сколько не предупреждают спасатели: «Не выходите на тонкий лед!», все равно находятся экстремалы, которые думают, что им и река и море по колено. За минувшие сутки, астраханским спасателям ГКУ «Волгоспас» пришлось дважды вытягивать на берег таких «непослушных». Первое сообщение поступило из Камызякского района. Очевидец сообщил, что на реке Кизань под лед провалился рыбак-любитель. К счастью, спасатели прибыли вовремя и успели вытянуть мужчину из ледяной воды и оказали ему первую медицинскую помощь.

Второй тревожный звонок поступил примерно в 15.30. Люди рассказали, что в районе АЦКК, напротив грузового порта «Армада», на судоходном ходу реки Волга находятся дети. Сообщили о ребятах на льдине и сотрудникам ППС. Полицейские быстрее оказались на месте. На тот момент 13-летние мальчишки еще оставались на тонкой льдине, и по счастливой случайности не рухнули в реку. Правоохранители вытянули их на берег, где провели с ними профилактическую беседу. Подростки бормотали, мол, хотели перейти реку, забыв об опасности.

- Лед сейчас на реке неоднородный, а в этом месте совершают маневры грузовые теплоходы, которые постоянно ломают лед …. это просто чудо, что не случилось трагедии, - говорят спасатели ГКУ «Волгоспас».

И еще раз напоминают: никакой улов не стоит человеческой жизни!

ИСТОЧНИК KP.RU

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