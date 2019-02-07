В ботсаду Волжского расцвела лиана-антидепрессант

СЕГОДНЯ 20:17 2019-02-07T20:19:46+03:00

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Когда на улице серо, скользко и грустно, в оранжерее Волгоградского регионального ботанического сада (расположенного в Волжском) благоухает весна. Да еще как: на днях там распустился самый нежный, но самый пахучий цветок - жасмин. Этот цветок не даром называют антидепрессантом, его аромат успокаивает и умиротворяет. А его цветки даже используются в качестве вкусной и полезной добавки к чаю.

Сотрудники ботсада приглашают всех желающих насладиться красотой и ароматом жасмина.

Любители комнатных растений недаром ценят именно жасмин многоцветковый. Он обладает особенно ярким ароматом. Запах цветов чувствуется даже на значительном расстоянии и в эти дни заполняет всю оранжерею ботсада, создавая позитивное настроение сотрудникам учреждения и экскурсантам.

В уходе за жасмином есть свои секреты, которыми сотрудники с удовольствием поделятся с посетителями оранжереи.

Записаться на экскурсию можно по телефонам в Волжском: 8 (8443) 41-60-11, 41-60-12.

ИСТОЧНИК KP.RU