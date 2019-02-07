Прокуратура вернула волгоградцу девять лет стажа и зарплату

СЕГОДНЯ 18:24 2019-02-07T18:24:39+03:00

Изменить размер текста: A A

55-летний мужчина из Урюпинска Волгоградской области девять лет отпахал на коммерческую организацию мастером участка 8-го разряда. И вот, наконец-то, пришло время выходить на пенсию. Рабочий отправляется за расчетом и вдруг узнает, что все эти годы он не был официально трудоустроен, а значит, никаких выплат в Пенсионный фонд фирма не делала. Более того, ему еще после увольнения недоплатили заработанные деньги. Мужчина решил это так не оставлять, и отправился в прокуратуру с жалобой.

По обращению работника прокуратура провела проверку на данном предприятии и выяснила, что мужчина действительно работал там с ноября 2009-го по август 2018-го. При этом никаких записей в трудовой книжке мастера не сделали. Чтобы заставить работодателя исправить это, прокуратура обратилась в суд.

Урюпинский райсуд согласился со всеми претензиями работника и с доводами прокуратуры и постановил фирму сделать все записи в трудовой книжке мастера, а также выплатить ему задолженность в размере 39 тысяч рублей и 10 тысяч - морального ущерба. Кроме того, компанию обязали перечислить все страховые взносы за работника за все годы.

- Задолженность уже погашена, записи в трудовой сделаны, исполнение остальных пунктов решения суда взяты на контроль, - уточняют в областной прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU