«Ротор» улетел на Кипр, а дубль отправился в Астрахань
К февралю новый состав волгоградского «Ротора» почти сформирован. Команды побывала на двух сборах, сменила ряд опорных игроков, и теперь отправилась на Кипр показывать, чего она смогла добиться. На Кипре с 7 по 22 февраля пройдет Кубок ФНЛ.
Первый стартовый матч сине-голубые проведут уже 8 февраля. Их соперником будет ФК «Мордовия». Начало матча - в 14.45 по волгоградскому времени.
На Кубок тренерский штаб взял 23 игрока:
Вратари: Зорников, Лобанцев, Фильцов.
Защитники: Байрыев, Васильев, Ионов, Кацалапов, Маляров, Пискунов.
Полузащитники: Воробьев, Завезён, Лобкарёв, Михайлов, Николаев, Попов, Самсонов, Султонов, Шарипов, Якуба.
Нападающие: Коротаев, Муллин, Саная, Янушковский.
Серб Неманья Илич играть в «Роторе» не будет! Поясняют так: если уж брать легионера, так он должен быть на голову выше наших футболлистов, а Илич просто хороший игрок, но не лучший. Так что ему пожеллали удачи и он отправился обратно в Сербию.
Но на Кипре в «Ротор» приедут на просмотр еще пара новичков.
Параллельно готовится к весенней части сезона и «Ротор-2». Дубль 8 февраля отправится в Астрахань, где планируют провести два контрольных матча: с «молодежкой» астраханского «Волгаря» и с волгоградским «Зенитом».
ИСТОЧНИК KP.RU