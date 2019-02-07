Волгоградцы за год взяли ипотеку на 35,6 миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 17:30 2019-02-07T17:36:33+03:00

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Накопить денег на жилье молодой волгоградской семье зачастую не под силу, поэтому люди загоняют себя в ипотеку. И, надо сказать, что число тех, кто решился на такую «авантюру» в Волгоградской области растет из года в год. Так, по данным регионального комитета строительства, только за минувший 2018-й год волгоградцы взяли в банках 35,6 миллиарда рублей на ипотеку. За год в нашем регионе выдали 21,5 тысячи ипотечных кредитов. И это на 130% больше, чем, например, в 2017-м. А сам объем займов увеличился за год на 142%. Такие данные приводят в Центробанке РФ.

А, если сравнить эти цифры с данными за 2014-й год, то объем кредитов, выданных волгоградцам, вырос аж на 60%. Причем 2014-й считался рекордным по количественному и денежному выражению предоставленных займов. И что еще удивительно: средневзвешенная процентная ставка за эти четыре года только снизилась - с 12,47% до 9,54%.

Чиновники говорят, таких результатов удалось добиться благодаря поддержке, которую оказывают молодым семьям, приобретающим жилье. Речь идет о компенсации расходов ежемесячным ипотечным платежам. С помощью этого механизма улучшили жилищные условия более трех тысяч семей, - уточняют в администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU