Осторожно, гололед: в Волгограде будут на специальном трамвае посыпать пути

СЕГОДНЯ 16:43 2019-02-07T16:43:30+03:00

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В ближайшие дни, судя по прогнозам синоптиков, в Волгограде будет скользко. Точнее, очень скользко! Днем столбик термометра будет подниматься до плюсовых отметок, а ночью опускаться ниже ноля. То растает, то замерзнет… И так на несколько дней вперед. Коммунальные службы города уже перевели на особый режим работы, в том числе и МУП «Метроэлектротранс». Сотрудники предприятия с самого утра 7 февраля отправились посыпать песко-соляной смесью остановочные площадки. А их в городе более двухсот. Но уже к вечеру посыпанные остановки вновь покрыты коркой льда. Поэтому вечером, сразу после часа-пик, когда движение на трамвайных маршрутах будет не таким интенсивным, сотрудники предприятия вновь выедут на специальном трамвае с песко-соляной смесью.

- Осмотр, уборка снега и обработка противогололедной смесью запланирована на всех посадочных площадках, - сообщают «КП-Волгоград» в МУП «Метроэлектротранс».

Также сотрудники предприятия будут чистить от наледи и посыпать лестницы, ведущие в подземные станции метротрама - у «ТЮЗ», «Профсоюзная», «Комсомольская», «Площадь Ленина». Обработать обещают и лестницу при спуске на конечную станцию «Площадь Чекистов», а также площадки перед станциями «Ельшанка» и «Пионерская».

ИСТОЧНИК KP.RU