2019-02-07T15:57:41+03:00
Общество

Тренировка удалась: в Волгограде устранили ложный порыв на водоводе

Сотрудники «Концессии водоснабжения» справились с ЧП в рамках учений
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото "Концессии водоснабжения".Фото "Концессии водоснабжения".
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Сегодня, 7 февраля, все волгоградские службы и ведомства подняли по тревоге. По учебной! В Волгоградской области провели комплексные тактико-специальные учении по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Задействованы были и сотрудники «Концессии водоснабжения». Они устраняли огромный порыв на водоводе. Условный, конечно.

По легенде, в Дзержинском районе рванула труба диаметром 300 миллиметров. Без воды остались 12 высоток и более пяти тысяч волгоградев, а также 10 объектов социальной сферы.

Первым делом специалисты компании перекрыли поврежденный участок сети. Рабочие отправились устранять течь, а водовозки поехали к людям, оставшимся без воды.

Ход ремонтных работ транслировали он-лайн режиме и передавали информацию в оперативный штаб, который возглавил губернатор региона Андрей Бочаров. Располагался штаб в поселке Третий Решающий Среднеахтубинского района.

- Порыв устранили в нормативные сроки, полностью восстановив водоснабжение, котлован закопали и восстановили благоустройство на месте разрытия, - отчитались в «Концессии водоснабжения».

– Для коммунальщиков это обычная, повседневная работа. Мы готовы к любому инциденту на наших сетях и способны устранить его последствия в максимально короткие сроки, - добавил руководитель производственного управления компании Игорь Стоматов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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