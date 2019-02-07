2019-02-07T15:35:35+03:00
Происшествия

Две ревнивые волгоградки порезали колеса машине соперницы

Теперь женщинам грозит до двух лет колонии
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Женская ревность зачастую безумна, и практически сравнима с состоянием аффекта. Но ответственности за преступления, совершенные в порыве этого чувства, никто не отменял. Поэтому в Волгограде двух женщин, которые пытались проучить соперницу, ждет серьезное наказание.

Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, с заявлением в полицию пришла 31-летняя жительница поселка Веселая Балка Кировского района. Она заявила, что ночью кто-то порезал колеса на ее «ВАЗ-21120». Ущерб оценили в пять тысяч рублей. И правоохранители принялись искать хулиганов.

А нашли двух хулиганок. Причем это уже не девочки-подростки, а взрослые женщины: одной 23 года, второй - 34. Отпираться они не стали, а сразу во всем сознались. Сказали, что, таким образом, они отомстили автовладелице за уведенного мужчину.

Правда, такая месть может обойтись им слишком дорого.

- Санкция статьи «Умышленное повреждение имущества» предусматривает наказание до 2-х лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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