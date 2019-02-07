Две ревнивые волгоградки порезали колеса машине соперницы
Женская ревность зачастую безумна, и практически сравнима с состоянием аффекта. Но ответственности за преступления, совершенные в порыве этого чувства, никто не отменял. Поэтому в Волгограде двух женщин, которые пытались проучить соперницу, ждет серьезное наказание.
Как рассказали «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, с заявлением в полицию пришла 31-летняя жительница поселка Веселая Балка Кировского района. Она заявила, что ночью кто-то порезал колеса на ее «ВАЗ-21120». Ущерб оценили в пять тысяч рублей. И правоохранители принялись искать хулиганов.
А нашли двух хулиганок. Причем это уже не девочки-подростки, а взрослые женщины: одной 23 года, второй - 34. Отпираться они не стали, а сразу во всем сознались. Сказали, что, таким образом, они отомстили автовладелице за уведенного мужчину.
Правда, такая месть может обойтись им слишком дорого.
- Санкция статьи «Умышленное повреждение имущества» предусматривает наказание до 2-х лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU